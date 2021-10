Leerplannen en handboeken van het vak islam komen uit Turkije: “Niet aangepast aan Belgische context”

Van Quickenbor­ne vraagt Staatsvei­lig­heid Moslimexe­cu­tie­ve door te lichten

6 oktober Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) heeft aan de Staatsveiligheid gevraagd om de volledige Moslimexecutieve te onderzoeken. Hij stelt de organisatie opnieuw in gebreke. Dat maakte Van Quickenborne woensdagavond bekend in "Pano". De Moslimexecutieve is het orgaan dat alle moslims in ons land moet vertegenwoordigen, maar baadt al langer in een sfeer van controverse.