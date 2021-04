Leerlingen worstelen vooral met inzicht in leerstof en vaardigheden

Taskforce gaat na paasvakan­tie leerachter­stand aanpakken: “Leg fundamen­ten, geef bijles en betrek àlle ouders”

26 maart “De week voor de paasvakantie afstandsonderwijs organiseren, had ideaal geweest. Ik was verrast toen dat niet het geval bleek.” Onderwijseconoom Kristof De Witte (KU Leuven) vreest dat de leerachterstand in basis- en secundair onderwijs nog toeneemt, maar legt ook uit hoe je die achterstand kan aanpakken. Een taskforce gaat na de paasvakantie over tot actie.