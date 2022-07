Leerlingen Grieks-wiskunde hebben grootste slaagkans in hoger onderwijs

Veel leerlingen die net zijn afgestudeerd in het middelbaar buigen zich de komende weken wellicht over de vraag of ze zullen verder studeren en, zo ja, welke richting het dan wordt.

Dat de gevolgde vooropleiding in het secundair een rol kan spelen in het studiesucces in dat hoger onderwijs is niet nieuw. Maar CD&V-parlementslid Brecht Warnez heeft nu per richting in het secundair cijfers opgevraagd over het aandeel studenten dat zijn bachelordiploma behaalt binnen de vooropgestelde termijn.