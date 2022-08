Leerlingen blijven vaker thuis omwille van persoonlijke redenen

Het aantal leerlingen dat om persoonlijke redenen afwezig is op school, is de voorbije jaren fors gestegen. In het gewoon basisonderwijs is er op drie jaar tijd zelfs sprake van een verdubbeling. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Loes Vandromme heeft opgevraagd. “De stijgende tendens vraagt de nodige opvolging”, stelt Vandromme.

Wie ingeschreven is op een bepaalde school wordt ook verwacht er aanwezig te zijn. Leerlingen kunnen natuurlijk ook gewettigd afwezig zijn, bijvoorbeeld bij ziekte. Daarnaast bestaat er ook de afwezigheid om persoonlijke redenen. Het gaat om specifieke situaties die niet strikt in de onderwijsregels ingeschreven staan. Denk bijvoorbeeld aan een rouwperiode. Het is telkens aan de directie om de afwezigheid al of niet toe te kennen en er staat ook geen plafond op het aantal afwezigheidsdagen om persoonlijke redenen.

Uit de cijfers blijkt nu dat het aantal leerlingen dat afwezig blijft om persoonlijke redenen de voorbije jaren fors is gestegen. In het gewoon basisonderwijs is zelfs sprake van een verdubbeling van 2.037 leerlingen (die minstens 10 halve dagen afwezig waren om persoonlijke redenen) naar 4.323 in 2020-2021. In het schooljaar 2019-2020 piekte het cijfer naar 16.527, maar door de coronacrisis (en de registratie van afwezigheden door quarantaine of besmetting) geeft dat cijfer een vertekend beeld.

Volgens CD&V-parlementslid Loes Vandromme geven directies aan dat leerlingen ook steeds vaker thuisblijven “omdat de school hen geen gepaste vorm van onderwijs kan aanbieden en ze ook nergens anders terecht kunnen”. “De draagkracht van leerkrachten en medeleerlingen wordt te zwaar belast en de leerlingen in kwestie hebben in de eerste plaats gespecialiseerde psychische hulp nodig”, legt Vandromme uit.

Extra onderzoek

De CD&V-politica vraagt extra onderzoek naar het fenomeen. “Nu weten we nog te weinig over deze doelgroep. Leerlingen die bijvoorbeeld omwille van een rouwperiode thuisblijven, zijn ook afwezig om persoonlijke redenen, maar dat is natuurlijk helemaal iets anders dan jongeren voor wie geen gepaste vorm van onderwijs of hulpverlening voor handen is. Bovendien moeten we op zoek naar manieren om deze leerlingen die tijdelijk niet naar school kunnen, toch toegang tot onderwijs aan te bieden”.