Leerkrachten gezocht: 2 weken voor 1 september nog 2.400 open vacatures

Vakbonden en werkgevers zijn niet tegen kortere zomervakan­tie, maar “nu niet het juiste moment”

In het Franstalige onderwijs in België is het schooljaar grondig hervormd, met onder meer een kortere zomervakantie. De SERV, die Vlaamse werkgevers en vakbonden verenigt, verzet zich niet tegen een eventuele reorganisatie in het Vlaamse onderwijs, maar vindt het nu niet het juiste moment.

27 april