Leerkracht speelt examenvragen door in ruil voor naaktfoto's leerlingen in school Lier

Lerares (54) heeft affaire met 17-jarige student, maar schuift schuld nu in zijn schoenen: "Hij kon het goed uitleggen"

Een celstraf van negentig dagen en tien jaar voorwaardelijk: dat houdt een 54-jarige muzieklerares uit Atlanta (Georgia) over aan haar slippertjes met een zeventienjarige student. Nochtans probeerde Theresa Gunn in de rechtbank de schuld nog in de schoenen van de tegenpartij te schuiven. "Hij heeft zich aan mij opgedrongen. Hij kon het even goed uitleggen als een verkoper van occasiewagens", klonk het. Eerder had de vrouw wél al toegegeven dat ze een inschattingsfout gemaakt had.

16 juli