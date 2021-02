Leerachterstand niet meer in te halen: experts opperen om leerstof te schrappen

Duits duwt Spaans uit het lessenroos­ter

8 december De leerkrachten Spaans in het gemeenschapsonderwijs (GO!) zijn niet te spreken over de details die bekend raken over de nieuwe leerplannen in de tweede en derde graad secundair. Opvallend voor de taalrichtingen: Duits wordt een verplicht vak voor alle leerlingen vanaf de tweede graad. Over Spaans wordt dan weer met geen woord meer gerept in de leerplannen van het GO!, schrijft De Standaard vandaag.