Laptops, internetvergoeding, extra fietsvergoeding: Weyts investeert 188 miljoen euro extra per jaar om leerkrachtenberoep aantrekkelijker te maken

Het onderwijs krijgt jaarlijks 188 miljoen euro extra om de onderwijskwaliteit te verbeteren en het lerarenberoep aantrekkelijker te maken. Dat is het onderwijsveld overeengekomen in de nieuwe Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO), die Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en de sociale partners maandag ondertekend hebben. Een loonsverhoging voor leraren komt er niet. Het beroep moet aantrekkelijker worden door de investering in ICT-materiaal voor leerkrachten, de invoering van een internetvergoeding en een verhoging van de fietsvergoeding met 40 procent.

Het Vlaams Onderwijs kampt met grote uitdagingen. Zo gaat onze onderwijskwaliteit er al jaren op achteruit in elk internationaal onderzoek. Leerkrachten klagen aan dat ze zich te weinig kunnen toeleggen op hun echte kerntaak: lesgeven. Er dreigt bovendien een lerarentekort: voor sommige knelpuntvakken en voor de functie van schooldirecteur is het soms lang zoeken naar kandidaten. Een groot deel van de jonge leerkrachten die wel voor een klas gaan staan, verlaten het onderwijs al na enkele jaren.

Extra investering van 188 miljoen per jaar

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en de sociale partners uit het onderwijsveld hebben nu een nieuwe Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) afgesloten. De nieuwe CAO is goed voor een extra investering van 188 miljoen euro per jaar in meer onderwijskwaliteit en betere arbeidsvoorwaarden voor leerkrachten.

• De onderwijskwaliteit wordt onder meer versterkt door startende leerkrachten beter te begeleiden, door leerkrachten meer ruimte te geven om te focussen op het lesgeven in de klas en door de schooldirecteurs beter te ondersteunen.



• Het lerarenberoep wordt onder meer aantrekkelijker gemaakt door de investering in ICT-materiaal voor leerkrachten, de invoering van een internetvergoeding en een verhoging van de fietsvergoeding met +40 procent. “We hadden met dit budget ook gewoon een algemene loonsverhoging van 1,1 procent kunnen doorvoeren, maar we hebben er voor gekozen om het geld gericht te investeren in meer onderwijskwaliteit en het aantrekkelijk maken van het lerarenberoep”, zegt Weyts.

Volledig scherm Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). © Photo News

Eerste pakket maatregelen

Een eerste pakket maatregelen moet de onderwijskwaliteit verbeteren. Elke school krijgt een korf extra uren om leerkrachten meer ruimte te geven om beter te focussen op het lesgeven in de klas (€ 52 miljoen extra per jaar). Het personeel in het kleuteronderwijs krijgt meer ruimte voor lesgeven omdat er 550 extra kinderverzorgers bijkomen, die helpen bij zorgtaken zoals toiletbezoek, omkleden en eten (€ 23 miljoen extra per jaar). Er komen ook fors meer middelen voor de aanvangsbegeleiding van beginnende leerkrachten, zodat ervaren leerkrachten de ruimte krijgen om echt mentor te worden van iemand die zijn eerste stapjes zet in het onderwijs (€ 10 miljoen extra per jaar).

Er wordt ook geïnvesteerd in de schooldirecteurs. Zo krijgen de basisscholen middelen voor de aanwerving van een beleidsondersteuner, die de schooldirecteur ontlast en ruimte geeft om bezig te zijn met het echte schoolbeleid (€ 23 miljoen extra per jaar). Het zal ook meer lonen om de verantwoordelijkheid van schooldirecteur op te nemen: de loonspanning met een gewone leraar wordt in de komende jaren geleidelijk verhoogd naar minstens 31% (€ 10 miljoen extra).

Volledig scherm © Photo News

Tweede pakket maatregelen

Een tweede pakket maatregelen moet het lerarenberoep aantrekkelijker maken. Leerkrachten krijgen eigen ICT-materiaal, zodat ze goed gewapend zijn voor de Digisprong: de grote digitaliseringsoperatie in het onderwijs. Om iedereen degelijk materiaal te bezorgen, wordt er bovenop de € 50 miljoen uit het Digisprong-budget nog eens € 37 miljoen extra vrijgemaakt. Daarnaast komt er ook een internetvergoeding van € 240 per jaar per persoon (€ 15 miljoen extra per jaar). De fietsvergoeding voor onderwijspersoneel wordt met +40% opgetrokken naar hetzelfde niveau als bij ambtenaren (€ 4 miljoen extra per jaar).

Een derde pakket maatregelen bevat oplossingen voor specifieke pijnpunten. Zo komt er een apart mandaat voor de preventieadviseur, krijgen internaten nu ook de mogelijkheden om vervangingen te voorzien bij een afwezigheid van minder dan 10 dagen, zullen inspecteurs levensbeschouwelijke vakken hetzelfde verloond worden als andere onderwijsinspecteurs en zullen schoolbesturen flexibeler kunnen omspringen met dienstvrijstellingen. De statutaire personeelsleden met de laagste lonen in het onderwijs – zoals de busbegeleiders en het poetspersoneel – krijgen een verhoogd loon, een verhoogde bestaanszekerheidsvergoeding en toegang tot de Pluspas.

Volledig scherm © BELGA

Er komt ook een regeling voor de vertegenwoordigers van het lokale onderwijspersoneel. Om taken uit te voeren verbonden aan het sociaal overleg, maken die personeelsvertegenwoordigers vandaag in veel scholen gebruik van BPT-lesuren (bijzondere pedagogische taken). Zo verliezen scholen deze uren en komen extra lasten terecht op de schouders van collega’s. De nieuwe regeling komt hieraan tegemoet, door uren toe te kennen voor taken verbonden aan het sociaal overleg. De BPT-lesuren kunnen dan weer ingezet worden waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld waren. In totaal gaat het gemiddeld om 1 tot 3 uren per week per school voor alle personeelsvertegenwoordigers samen.

Quote Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar we mogen fier zijn op deze CAO. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA)

“Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar we mogen fier zijn op deze CAO”, zegt Weyts. “We geven heel gerichte impulsen voor meer onderwijskwaliteit en een aantrekkelijker lerarenberoep. Elke euro zal zo renderen in de nabije toekomst”.

De CAO werd goedgekeurd door alle werknemersorganisaties, door de onderwijsverstrekkers KOV, POV en OKO en door de Vlaamse Regering. Het regelgevend proces voor de maatregelen die dit schooljaar ingaan kan nu afgerond worden. De scholen zullen dan tegen midden oktober alle gedetailleerde informatie krijgen over de extra middelen en mogelijkheden die ze krijgen dankzij de CAO.