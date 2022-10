Laptop gekregen, maar kwart van middelbare scholieren moet die op school laten: “Die leerlingen dreigen digitaal uit de boot te vallen”

Tijdens de coronacrisis werd duidelijk dat het Vlaamse onderwijs een achterstand had op het vlak van digitalisering. De Vlaamse overheid maakte daarom een half miljard vrij voor investeringen in onder meer ICT-beleid, digitale leermiddelen, opleidingen en ICT-toestellen.

Pijnpunten

Halverwege de uitrol van die ‘Digisprong’ heeft een ruime meerderheid van de scholen naar eigen zeggen een visie op ICT die afgestemd is op de context en input van de school. Desondanks duiken er hier en daar nog wat pijnpunten op. Zo geven heel wat scholen aan niet altijd over een doeltreffende strategie te beschikken om die digitale visie te realiseren. Ook voor ouders is het niet altijd duidelijk op welke wijze hun kind digitale toestellen in de klas gebruikt.

Hoewel meer dan de helft van de leerlingen in het secundair onderwijs over een eigen digitaal toestel beschikt, blijkt uit de bevraging dat dit lang niet voor alle leerlingen het geval is. Zij krijgen in principe een laptop van de school, maar bijna drie op de tien leerlingen (27,6%) geven aan dat het toestel op school moet blijven. Dat betekent dus dat die leerlingen geen huiswerk kunnen maken op de laptop die ze van school ­kregen.

Beroepsonderwijs

Opvallend is dat vooral leerlingen uit het beroepsonderwijs de laptop minder mee naar huis mogen nemen. In de derde graad van het secundair onderwijs moet zelfs 62,5% de laptop op school achterlaten. Dat is een probleem, aangezien leerlingen uit het bso thuis ook vaker een toestel moeten delen met andere gezinsleden dan leerlingen uit het aso en tso.

“Die leerlingen dreigen digitaal uit de boot te vallen”, aldus de Onderwijsinspectie. “Ook gezinnen die thuis geen internettoegang hebben, vormen weliswaar de minderheid in deze bevraging, maar zijn wel nog steeds aanwezig. We adviseren dan ook dat scholen in hun ICT-beleid rekening houden met de bestaande verschillen tussen leerlingen.”