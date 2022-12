KU Leuven-rector wil praten over hoger inschrijvingsgeld: “Laat studenten met kapitaalkrachtige ouders extra betalen”

Arme immigran­ten­doch­ter wint beurs voor prestigieu­ze VS universi­teit: "Op school telde niet waar je vandaan komt, maar waar je naartoe gaat"

Tafsia Shikdar, dochter van Bengaalse immigranten, die in een van de armste delen van Londen woont, heeft een volledige beurs gewonnen om aan het MIT, het Massachusetts Institute of Technology, een van de meest prestigieuze universiteiten ter wereld, te gaan studeren. "Te weten dat ik op dezelfde plek ga studeren als de tweede man die naar de maan ging, is gewoon geweldig!"

