Kotentekort leidt tot hogere huurprijzen

De Belgische markt van de studentenhuisvesting is een dynamische markt in volle evolutie. Met het Kotkompas 2022 wordt voor het derde jaar op rij de Belgische markt in kaart gebracht. Het Kotkompas bevat resultaten uit een enquête bij 2.150 respondenten met 60 verschillende nationaliteiten. De resultaten kunnen investeerders, ontwikkelaars en overheden helpen om beter in te spelen op de noden van het kernpubliek, de studenten van het hoger onderwijs. In 2022 zijn er ruim 507.000 studenten in het hoger onderwijs.