"Kinderverzorgers worden niet doeltreffend ingezet in kleuterklassen"

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil dat zoveel mogelijk kleuters naar school gaan. Als ze dat doen, heeft dat positieve effecten op hun cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling. De impact is het grootst voor kinderen uit gezinnen die leven in een maatschappelijk kwetsbare situatie en gezinnen met een migratieachtergrond.

Weyts ambieert in zijn beleidsnota 2019-2024 om extra kinderbegeleiders in het kleuteronderwijs te voorzien. Hij wil daarmee de werkdruk verminderen die kleuteronderwijzers ervaren door het aandeel niet-zindelijke kinderen. Maar extra kinderbegeleiders moeten wel doordacht ingezet worden, vindt het VBJK.

Actieve samenwerking

Het aantal kinderen per volwassene in de jongste kleuterklassen moet verlaagd worden, en het VBJK vraagt ook om kinderbegeleiders meer duurzaam en continu in te zetten, in plaats van enkele uren per week op verschillende locaties.