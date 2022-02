Kinderopvang vindt geen personeel

Kinderdag­ver­blijf waar baby hersentrau­ma opliep, heeft zwaar verleden: “Hij gaf de kinderen kletsen, gooide met hen”

Het parket heeft het kinderdagverblijf 't Sloeberhuisje gesloten nadat een baby van zes maanden in kritieke toestand binnengebracht werd in het ziekenhuis. Gisteren kwam het labo langs in de crèche, dat verzegeld werd. Zowel de uitbaatster D.V. als haar vader en een medewerker zijn opgepakt. Het parket van Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart. In het verleden werden al meerdere klachten ingediend, van druggebruik tot het gooien met kinderen.

17 februari