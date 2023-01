Kinderen in zesde leerjaar scoren slechter dan voor corona: “Elke leraar die wegvalt, leidt metéén tot achterstand”

‘Expeditie Geluk’ keert terug op basis­school: 170.000 euro begroot voor project voor mentaal welzijn

Ook volgend schooljaar wordt 'Expeditie Geluk' georganiseerd in het lager onderwijs. Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) maakt 170.000 euro vrij voor het project, waarbij kinderen via een online-evenement vol opdrachten en spelletjes in klasverband werken aan hun mentaal welbevinden. Dat schrijft De Zondag.

18 december