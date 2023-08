Kijk vanaf morgen naar ‘Leerkracht 24/7’: achter de schermen van het onderwijs in Vlaanderen

Weyts houdt vast aan timing eindtermen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts houdt vast aan de vooropgestelde timing om vanaf september 2023 te kunnen starten met de nieuwe eindtermen in de derde graad van het secundair onderwijs. Dat heeft de N-VA-minister donderdag in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Elisabeth Meuleman (Groen) en Hannelore Goeman (Vooruit). Om regelgevend tijdig klaar te zijn, suggereert Weyts om te werken met een voorstel van decreet in plaats van een ontwerp van decreet. Dat gaat doorgaans sneller omdat de tekst dan niet via de Raad van State moet passeren.