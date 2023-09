KIJK. Kim staat met beperking voor de klas: “Ooit zei een leerkracht: ‘Ga in een callcenter werken. Dan zien ze je niet’”

Groen licht voor tweede luik scholen­bouw­pro­gram­ma 'Scholen van Vlaanderen’

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft het licht op groen gezet voor een tweede reeks projecten in het kader van het scholenbouwprogramma ‘Scholen van Vlaanderen’. Dat programma van in totaal 1 miljard euro moet zorgen voor 450.000 m² extra schooloppervlakte. In een eerste cluster werden eerder al 27 projecten goedgekeurd. Nu komen er in een tweede cluster nog eens 38 projecten bij, goed voor 450 miljoen euro aan investeringen.