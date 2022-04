Katholiek Onderwijs Vlaanderen vraagt meer middelen voor buitenschoolse opvang

Lerarente­kort én massaal veel zieken: nog altijd krijgen leerlingen geen letter Frans of godsdienst

Uren studie. Wekenlang geen Frans. Zes afwezige leerkrachten Nederlands op één school. Het is eind maart, maar in verschillende humaniora is de miserie van begin schooljaar - toen corona en het lerarentekort grote brokken maakten - nog lang niet opgelost. “We tellen evenveel afwezigheden als op piekmomenten in de pandemie.”

28 maart