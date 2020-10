Kan herfstvakantie van twee weken aantal besmettingen terugdringen?

Pauzeknop

Nochtans zou een ‘break’ van twee weken volgens een pas verschenen Brits onderzoek de epidemie tijdelijk kunnen afremmen. De onderzoekers noemen het een ‘circuit breaker’, een soort van pauzeknop die twee weken lang wordt ingeduwd om de verspreiding van het coronavirus in te dijken en die de maatschappelijke en economische gevolgen beperkt in vergelijking met een langere lockdown. Die twee weken van niet specifiek omschreven verstrengde maatregelen zouden de week van de herfstvakantie overlappen om ook de gevolgen voor het onderwijs te limiteren. Let wel: zo’n onderbreking zorgt enkel voor uitstel. Als de teugels daarna gevierd worden, krijgt het virus weer vrij spel en zullen de besmettingen opnieuw stijgen. Maar intussen wordt wel de druk op de ziekenhuizen verlicht en zou een efficiënter contactonderzoek het aantal opnames en overlijdens kunnen terugdringen.

Uit een studie van professor biostatistiek Niel Hens (UHasselt, UAntwerpen) in 2018 bleek dat een extra weekje kerstvakantie het aantal griepbesmettingen met vier procent zou doen dalen. Of dat ook het geval zou zijn met SARS-CoV-2. Bij de griep zijn kinderen de motor van de epidemie, bij het coronavirus niet. Dat lijken ook de besmettingscijfers in het onderwijs te bevestigen. In de periode van 28 september tot 11 oktober raakten in totaal 1.795 Vlaamse leerlingen (0,15 procent) en 411 personeelsleden (0,25 procent) besmet. “De meeste besmettingen zijn terug te voeren naar buiten de school”, weet biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven). “De cijfers tonen dat de school geen motor is van de epidemie.”