Islamitische school in Genk mag niet starten wegens banden met antiwesterse organisatie

Maar 4 op 751 studenten psycholo­gie geslaagd

In eerste zit zijn slechts vier studenten op een totaal van 751 ingeschrevenen geslaagd voor hun eerste bachelorjaar psychologie. Vorig jaar was dat met 5 op 645 studenten niet veel beter. Comac, de studentenbeweging van de PVDA, noemt het “een bloedbad”. De Université catholique de Louvain zegt dat het nog veel te vroeg is om conclusies te trekken.

4 juli