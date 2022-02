Is het niet stilaan tijd om mondmaskerplicht in lagere school op te heffen? “We weten dat we er een prijs voor betalen, maar het moet nog even”

Lerarente­kort dreigt nog toe te nemen door pensione­rings­golf

Bijna een op de drie leraars is vijftig jaar of ouder. De pensioneringsgolf die op ons afkomt, zal het al bestaande lerarentekort nog groter maken. Vooral voor technische vakken, voor godsdienst en in het kunstonderwijs is de situatie bijzonder nijpend. Dat schrijft De Morgen vandaag op basis van een analyse van de KU Leuven.

