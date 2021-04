Is dat maandje school nog wel de moeite? “Een volmondige ‘ja’”, zegt deze pedagoog

Onze opinie. “Wie durft te opperen dat een kortere zomervakan­tie soelaas kan bieden, staat te boek als een antipa­thiek onmens”

20 april Er zijn al veel taboes gesneuveld in het onderwijs, maar aan het heilige huisje van de zomervakantie mag niet worden geraakt. Meer zelfs: wie eraan denkt om die in te korten om de opgelopen leerachterstand in te halen, krijgt te horen aan 'onderwijspopulisme' te doen.