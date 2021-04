Is dat maandje school nog wel de moeite? Deze pedagoog geeft antwoord

Zes lange maanden. Zo lang volgen de leerlingen uit het tweede en derde graad van het middelbaar al halftijds afstandsonderwijs. Maar sinds gisteren is er licht aan het einde van de tunnel: vanaf 10 mei mag die laptop voltijds ingeruild worden voor een schoolbord en een leerkracht vooraan in de klas. Dat besliste de Vlaamse onderwijswereld gisteren, in een relatief kort overleg.