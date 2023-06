INTERVIEW. Zo wil topexpert Dirk Van Damme het onderwijs weer beter maken: “Zet anderstaligen in aparte klasjes”

Wiskundele­raar Eric De Bie (80) geeft door lerarente­kort opnieuw les: “Ik kan het elke gepensio­neer­de leerkracht aanbevelen”

In SIVIBU in Buggenhout staat een interimleerkracht wiskunde van 80 jaar voor de eerste klas van het middelbaar. Het is een schande, zegt hij zelf, maar ondertussen beleeft Eric De Bie uit Opwijk wel de tijd van zijn leven. “Ik doe het nog met evenveel plezier als toen ik 23 jaar geleden met pensioen ging, en de leerlingen vinden het precies ook leuk.” Hoe heeft hij het onderwijs in al die jaren zien evolueren?