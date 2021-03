INTERVIEW. Onderwijsexpert Wouter Duyck streng nu scholen sluiten: “Elke dag zonder school is er één te veel”

“Het onderwijs betaalt nu de prijs voor de hoera-stemming van drie weken geleden: met meer voorzichtigheid had deze schoolsluiting vermeden kunnen worden.” Professor cognitieve psychologie en onderwijsexpert Wouter Duyck (UGent) is streng, nu de scholen alweer sluiten en leerlingen dus nog meer achterstand zullen oplopen. Maar hoe werk je dat dan weg? “In Groot-Brittanië is meer dan 1 miljard euro uitgetrokken om de leerachterstand weg te werken. In Nederland zelfs 6 miljard. En bij ons? Er is niet eens een plan.”