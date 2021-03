INTERVIEW. Ben Weyts (N-VA): “Te moeilijk om leraars eerder te vaccineren? Dan regel ik het zelf wel”

UGent ontwikkelt tests die 12- en 14-jarigen moeten helpen bij studiekeu­ze

11 januari De UGent is tests aan het ontwikkelen om 12- en 14-jarigen te helpen bij hun studiekeuze. Dat meldt De Standaard vandaag. Werkgeversorganisatie Voka financiert het project. De onderzoekers werken aan oriëntatieproeven die niet alleen peilen naar klassieke vaardigheden zoals rekenen of lezen, maar ook naar interesses, attitude en motivatie. Daarnaast is er aandacht voor technisch inzicht en motoriek.