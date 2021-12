Ingenieur legde vorig jaar plan op tafel om álle Vlaamse klassen corona-proof te maken: "Maar minister veegde het van tafel."

Eind oktober 2020 zat ingenieur Leen Peeters (44), oprichter van energie-consultancybureau Th!nk-E, over haar laptop gebogen. Op het scherm tekende ze samen met een collega een plan uit om alle Vlaamse scholen te voorzien van mechanische ventilatie of luchtreinigers. Of in sommige gevallen zelfs van allebei. “We wisten toen al dat luchtkwaliteit één van de belangrijkste elementen was om coronabesmettingen in binnenruimtes tegen te gaan", vertelt ze vandaag. “In 2011 deed ik een post-doctoraat in de VS en daar werkte ik samen met een groep die de beweging van aerosolen (piepkleine stof- of vloeistofdeeltjes, red.) in de lucht bestudeerde. We keken toen in detail naar hoe die deeltjes zich verplaatsten in een ruimte waar mensen hoesten en niezen. Voor mij was dat dus geen onbekend terrein. Ik vond het mijn maatschappelijke plicht om daar iets mee te doen.”