Hoogbegaafde kinderen kunnen sneller eerste diploma behalen

Red Lion Alexander Hendrickx (28), de hoogbegaaf­de held op het hockeyveld: “Van scouts en voetbal kwam ik wenend thuis, op hockey was ik meteen verliefd”

Hockey is hot en dat heeft niet enkel met het spelletje an sich te maken. De Red Lions weten sinds olympisch goud heel het land te charmeren met hun stick en rake ballen. Topschutter Alexander Hendrickx (28) is er één van. Hij scoort zeer vlotjes, ook naast het veld. Bij het brede publiek én bij vriendin Nadia, voor wie hij binnenkort het ouderlijk huis verlaat. “Andere mensen kunnen na de werkdag pintjes gaan pakken met de maten, en de dag erna desnoods met een kater gaan werken. Bij ons is elke keuze die we maken in het leven, gelinkt aan hockey.”

6 november