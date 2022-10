Hogescholen gaan mini-opleiding zorgkundige aanbieden

De Vlaamse hogescholen zullen in de toekomst een mini-opleiding tot zorgkundige aanbieden. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (CD&V) heeft daarover met hen afspraken gemaakt. De bedoeling is om in de loop van volgend academiejaar te starten, zegt vervangend minister van Volksgezondheid Benjamin Dalle (CD&V) vrijdag.

De bedoeling is om studenten binnen het hoger onderwijs de mogelijkheid aan te bieden om een microdegree te halen als zorgkundige, binnen of aanvullend aan hun gekozen bacheloropleiding. De student kan de mini-opleiding volgen via een kort aanvullend leertraject en krijgt, nadat hij of zij geslaagd is in de opleiding en stage, een erkend certificaat. De lespakketten bestaan uit opleidingsonderdelen rond thema's afgestemd op onder andere de beroepsuitoefening van zorgkundige.

De mini-opleiding richt zich in eerste instantie op zorgverwante opleidingen, zoals ergotherapie, podologie, audiologie, gezinswetenschappen en logopedie. De studenten kunnen dan al tijdens hun studies als jobstudent zorgkundige aan de slag. Maar de mini-opleiding staat ook open voor wie zich wil bij- of omscholen. Een microdegree bestaat uit verschillende credits die je combineert. Het gaat om een deeltijds engagement van één of twee semesters dat je kan combineren met je studie, met je job of via avondlessen of afstandsonderwijs, luidt het.

"Binnen de zorg hebben we veel zorgkundigen nodig. Je kan via een relatief kort traject het nodige certificaat in de wacht slepen. Samen met de Vlaamse hogescholen zullen we korte opleidingen samenstellen rond thema's die afgestemd zijn met actuele noden van het werkveld en in het kader van levenslang leren. De bedoeling is om daar in de loop van volgend academiejaar mee te starten", aldus nog vervangend minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Benjamin Dalle.