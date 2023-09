Hoeveel leerlingen zitten vandaag weer achter de schoolbanken? En wat verandert er dit jaar allemaal in het onderwijs? Dit is de eerste schooldag in cijfers

Het is weer zover: 1 september. Met kriebels in de buik worden nu boekentassen gemaakt, zijn schriften met zorg gekaft en boterhamdozen keurig klaargezet voor die eerste ochtendrush. Dit is de eerste schooldag in cijfers.

Sommige leerlingen starten meteen met een dagje vakantie, want omdat 1 september op een vrijdag valt, zijn er scholen die op hun eerste schooldag al een pedagogische studiedag plannen. Maar voor de meeste kleuters, kinderen en tieners is het wél meteen voor echt.

In het middelbaar telt het ASO nog steeds de grootste groep leerlingen, al zijn dat er wel minder dan in de voorbije jaren. De omgekeerde beweging zien we in het technisch en beroepsonderwijs. De eerste graad, waar de opdeling ASO, TSO, BSO en KSO nog niet wordt gemaakt, telt 152.000 scholieren. In OKAN, het onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers, waren vorig jaar 8.000 leerlingen ingeschreven.

Tal van scholen zijn ondertussen nog op zoek naar leerkrachten. Momenteel staan 3.137 vacatures open. Dat zijn er 20 procent meer dan vorig jaar en zo een absoluut record. In het technisch en beroepsonderwijs zijn er zelfs scholen met wachtlijsten. Niet omdat er te veel nieuwe leerlingen zijn, wél omdat er onvoldoende leerkrachten zijn. Minister Ben Weyts (N-VA) probeert ondertussen te roeien met de riemen die er zijn. Zo introduceert hij dit jaar gastleraren, mensen die in de privésector werken en enkele uren per week willen lesgeven. Zo zou een ingenieur wiskunde kunnen geven, bijvoorbeeld.

Ook nieuw dit jaar zijn de Vlaamse toetsen. Alle leerlingen in het vierde leerjaar zullen in mei dezelfde toets Nederlands en wiskunde krijgen. In het tweede middelbaar gebeurt hetzelfde, zodat scholen op die manier kunnen zien hoe hun leerlingen het doen ten opzichte van andere scholen. Dit alles moet het niveau van het onderwijs broodnodig omhoog krikken.

KIJK. Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) beantwoordt in VTM NIEUWS uw vragen over het onderwijs