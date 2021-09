Hoe ‘woke’ zijn onze universiteiten nu echt?

FILM INTERVIEW. Veerle Baetens: “#MeToo en het hele wo­ke-ge­doe is nu te zeer aan het doorslaan”

13 september Ze acteert in de nieuwe film ‘Rookie’, en timmert intussen ook aan een nieuwe carrière: regisseren. Met ‘Het Smelt’ van Lize Spit waagt Veerle Baetens (43) zich meteen aan het verfilmen van een bestseller. Gesprek over prestatiedrang, trauma’s begraven, #MeToo, het schoonheidsideaal en de blik van de ander. “Ik herinner me een fotoshoot waarop je mijn blote rug zag. Achter mij werd toen gezegd: ‘Dat is precies een uitgewrongen dweil.’ Daar sta je dan, naakt.”