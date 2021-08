“Het lerarenberoep aantrekkelijker maken doe je niet door hun kerntaken af te nemen”

Antwerpen Sociale mix in scholen niet meer opgelegd: “Ik kan me niet voorstel­len dat we gelijkekan­sen­be­leid in Antwerpen niet zouden voortzet­ten”

19 juli Het Antwerpse onderwijsveld neemt de tijd voor een debat over de sociale mix in basis- en secundaire scholen. Met een akkoord over het inschrijvingsdecreet legt de Vlaamse regering vanaf het schooljaar 2023-24 die mix mét voldoende plaats voor kwetsbare leerlingen niet meer aan de scholen op. “Ik kan me niet voorstellen dat we ons gelijkekansenbeleid niet zouden voortzetten”, zegt Danielle Van Ast, directeur GO! Scholengroep Antwerpen.