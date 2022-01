HET DEBAT. Moeten de quarantaineregels in het onderwijs versoepeld worden?

De roep om aanpassing van de huidige quarantaineregels in het onderwijs klinkt steeds luider. De situatie is onhoudbaar, klinkt het, maar het moet ook veilig blijven. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) overlegt vandaag met de vakbonden en experts over een eventuele aanpassing, morgen volgt overleg met alle betrokken ministers. Wat denk jij? Moeten de quarantaineregels op de schop? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele experts en politici ervan vinden.

De huidige quarantaineregels in het onderwijs stellen dat wanneer er binnen de zeven dagen in één klasgroep van het lager onderwijs vier of meer besmettingen zijn, de hele klas vijf dagen op slot gaat en de leerlingen zo lang in quarantaine gaan. In het secundair moeten deels gevaccineerde hoogrisicocontacten zeven dagen in quarantaine, vanaf dag 4 mogen zij de quarantaine verlaten mits dagelijkse negatieve zelftesten. Wie niet gevaccineerd is (geen of slechts 1 prik) en hoogrisicocontact is, moet tien dagen in quarantaine maar kan vanaf dag 7 terug naar school mits dagelijkse negatieve zelftesten.

Deze regels in combinatie met de huidige besmettingsgolf zorgen er voor dat intussen al heel wat scholen de deuren moesten sluiten. Volgens een bevraging van de Arteveldehogeschool zou zelfs een op de twintig scholen op dit moment dicht zijn.

Stefan Grielens, directeur van het Vrij CLB Netwerk

“Wie ziek is, blijft thuis en wie niet ziek is, komt naar school. Dat is ons voorstel bij hoge viruscirculatie zoals vandaag. Dat is simpel en duidelijk. We kunnen kinderen toch niet massaal in quarantaine blijven houden wanneer ze niet ziek zijn? We moeten zoveel als kan proberen les te geven. Uiteraard moeten we — en dat is héél belangrijk — blijven inzetten op preventie: mondmaskers, afstand bewaren als het kan, goed ventileren en zo weinig mogelijk bubbels mixen. We moeten blijven proberen om de overdracht van dat virus af te stoppen, maar met contact tracing voorkomen we vandaag geen enkele besmetting meer, want we lopen hopeloos achter de feiten aan.”

Inge Van Trimpont, directeur van de CLB’s van het gemeenschapsonderwijs

Van Trimpont van het CLB GO! treedt Grielens bij. “Mits de nuance dat we leerlingen die positief zijn getest maar geen symptomen hebben, niet zomaar naar school willen sturen. Daarover moeten we het advies van de experts afwachten. Mocht dit voor de brede bevolking gelden, dan zou het ook voor de kinderen moeten. Maar het basisprincipe moet zijn dat we enkel symptomatische kinderen testen en iedereen die positief test thuisblijft, maar we verder geen quarantaine opleggen. Daarbij is het belangrijk dat de basismaatregelen zoals mondmaskerdracht, afstandsregel, ventilatie en het scheiden van bubbels strikt worden nageleefd.”

Viroloog Steven Van Gucht, Sciensano

Van Gucht is dan ook geen voorstander van het naar school sturen van kinderen die positief hebben getest. In plaats van alle quarantaineregels op de schop, ziet de viroloog wel één alternatief: kinderen in een besmette klas regelmatig testen. “Test een kind ’s morgens negatief en heeft het géén symptomen, dan mag het die dag naar school. Idealiter blijf je zo’n test dagelijks uitvoeren tot één week na de laatste besmetting in de klas. De vraag is dan: wie gaat dat bekostigen? De ouders of de overheid? Zo’n systeem kan eigenlijk niet last minute ingevoerd worden. Tegen dat het in voege is, is de piek mogelijk al voorbij.” Een snelle, ‘elegante’ oplossing is er volgens Van Gucht niet. “Dit is een zeer zure appel waar we door moeten bijten. Maar dit is wél tijdelijk: binnen één of twee weken bereiken we de piek. Het duurt niet lang meer voor de druk afneemt.”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA)

De Vlaamse minister van onderwijs is naar eigen zeggen “vurig voorstander” van het aanpassen van de quarantaineregels. “Het is gewoon onhoudbaar. Het virus is overal, dus ook in de scholen. Veel gezinnen zitten opeenvolgend in een periode van quarantaine, omdat één van de kinderen een hoogrisicocontact heeft gehad, zonder dat dat kind zelf symptomen heeft”, aldus de minister. Hij pleit dan ook voor eenvoudigere regels: “Enkel nog kinderen en jongeren thuishouden die symptomen vertonen. In geval van een positieve test blijven zij natuurlijk thuis.” Alle andere kinderen zouden wel naar school moeten kunnen blijven gaan, vindt Weyts. “Ik denk dat het belangrijk is dat we de scholen maximaal openhouden, op een veilige manier.”

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit)

Ook minister Vandenbroucke stelt voor om kinderen die een hoogrisicocontact hebben gehad maar negatief testen op het coronavirus, toch naar school te laten gaan. Hij wil ook af van de verplichting om een klas te sluiten na vier besmettingen.



Kinderen die besmet zijn, symptomatisch of niet, moeten volgens Vandenbroucke nog altijd thuis blijven om leerlingen en leerkrachten maximaal te beschermen tegen besmetting. Voorts wordt aangedrongen dat ouders hun kinderen laten testen indien ze symptomen vertonen met een PCR-test, door gebruik te maken van de zelf-evaluatietool om een testcode te verkrijgen.

Nancy Libert, algemeen secretaris ACOD Onderwijs

Vakbond ACOD Onderwijs ziet weinig mogelijkheden om de quarantaineregels in de scholen nog te versoepelen, aangezien ook veel leerkrachten ziek uitvallen. De vakbond vraagt zich dan ook af hoe de quarantaineregels nog versoepeld kunnen worden. “In het middelbaar onderwijs moeten enkel de leerlingen die niet gevaccineerd zijn of ziek zijn in quarantaine, in het basis- en kleuteronderwijs moet de klas in quarantaine als er vier bevestigde gevallen zijn in een week. Wat kunnen we nog meer doen? We kunnen zeggen dat ze pas in quarantaine moeten als er acht besmettingen zijn, maar dan ben je jezelf iets aan het wijsmaken. We weten allemaal: als er vier besmette kinderen zijn in een klas, zullen nog meer leerlingen besmet zijn”, aldus Libert, die zegt dat ze wel begrijpt dat de CLB’s met de handen in het haar zitten.

Libert zegt nog steeds achter het eerdere voorstel van het ACOD te staan om over te stappen naar afstandsonderwijs zodra een bepaald percentage leerkrachten afwezig is, al denkt ze dat het daarvoor nu te laat is. “Nu het aantal besmettingen zo hoog is, denk ik niet dat er nog scholen zijn waar 80 procent van het personeel aanwezig is. Nu zullen we door de zure appel moeten bijten”, besluit ze.

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.