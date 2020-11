HET DEBAT. Moet de zomervakantie (permanent) ingekort worden? Dit vinden jullie ervan

In het jaar 2020 konden we onder meer proeven van een herfstvakantie die twee weken duurde. Een uitzondering, omdat de coronacrisis ons daartoe dwong. Al opperen experts dat het goed zou zijn om van deze situatie gebruik te maken en de schoolvakanties te herzien. Het voorstel? De zomervakantie inkorten tot zes weken, in ruil voor twee weken herfst- en krokusverlof. Wat zijn de voordelen en, misschien nog belangrijker, zijn er ook nadelen? Eerder lieten we al enkele experts aan het woord , nu is het aan jullie.

Annelore Fodderie: De zomervakantie duurt eigenlijk 9 weken, daar 2 weken afnemen om van de herfst- en krokusvakanties een volwaardige vakantie te maken, vind ik persoonlijk een goed idee. Voor vele kinderen is dat ene weekje net tekort om even te herbronnen. Er blijven dan nog steeds 7 weken over in de zomervakantie, meer dan genoeg om voldoende spreiding te hebben onder de vakantiegangers en voldoende tijd voor de kinderen om zich te ontspannen en te genieten.

Noella Baeten: Als de grote vakantie ingekort wordt en de andere vakanties langer duren , zijn de mensen zonder kinderen weer de dupe. Sommige willen nu al elk verlof thuis zijn. Mensen zonder kinderen hebben ook het recht om tijdens deze periode verlof te nemen.

Benny Marcelo: Het is op zijn minst het overwegen waard. De regering zou dan moeten zorgen dat de papierwinkel verkleint. Ook het afschaffen van het bouwverlof moet in dit debat meegenomen worden want daardoor is de massa die tegelijk verlof moet nemen te groot; bouwverlof spreiden over de regio’s is ook een optie. Het probleem hier is dat als men over veranderingen spreekt er direct al een hoop op de barricades kruipen zonder precies te weten waarom.

Désiré Van Nieuwenhuyzen: Ik herinner mij de lange zomervakanties uit mijn jonge kindertijd, heerlijk eindeloos genieten van die vrijheid. Een zomer waar geen eind aan kwam. Voorzie oplossingen voor kinderen met leerachterstand, maar gun de anderen het geluk van een “grote vakantie.”

Marjan Van den Steen: Ik vind vooral dat dit niet nu opeens kan beslist worden met directe ingang van zomervakantie 2021.Wat met alle jeugdbeweging die hun kamp gepland staat de eerste 2 weken van juli of de laatste 2 van augustus? Een kampplaats of kamphuis moet je meer dan 1 jaar-soms zelfs tot 4jaar- vooraf reserveren. Dus dan nu nog op zoek moeten gaan naar een andere kampplaats die nog vrij is is heel moeilijk. Waar nu alle kampen anders gespreid worden over 8 weken zou het nu over 6 weken moeten.

Viviane claes: Los van het goede voor de kinderen,is het ook zo dat we natuurlijk wel allemaal graag op vakantie gaan in de zomer. Als er maar 6 weken zomervakantie zijn zal het overal drukker, duurder en schaarste worden. Ook zal niet iedereen in de zomer op vakantie kunnen gaan door onderbemanning op de werkvloer.

De Schepper Griet: Helemaal voorstander van: de laatste 2 weken van de zomervakantie zijn er gewoon te veel aan, waarom staan mama’s en papa’s anders bijna te juichen aan die schoolpoort op 1 september ;-) De taalproblematiek telkens als een heel belangrijk element naar voren schuiven vind ik niet terecht. Uiteraard speelt het mee maar daarvoor zijn andere oplossingen die minder ingrijpend zijn. De aanpassing moet gedragen zijn vanuit een visie op wat nodig is om een schooljaar evenwichtig te maken.

Britt Bens: Ik vind dit wel goed als leerkracht. Dit was de eerste keer dat ik eindelijk eens een herfstvakantie had waarin er ook plek was om te genieten. Elke dag voor school gewerkt, maar ook ontspanning. Wat wel vragen oproept: de eerste en laatste periode zijn al de langste periodes van het jaar. Als er (zeker bij die eerste periode) nog een week bijkomt, gaat dit erg zwaar voor de kinderen zijn.

Annelore Quintens: Laat die zomer vakantie maar zoals het is. Nu ruimte met collega’s met kids om elk z’n groot verlof te plaatsen (mooi weer). Herfst en krokus: minder mooi weer. Jobstudent: vier weken werken. Als je inkort mag je nog geen herexamens hebben, want er blijft niks meer over als er maar zes weken zijn.