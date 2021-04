HET DEBAT. Moet de zomervakantie in het onderwijs ingekort worden?

De coronacrisis heeft voor heel wat leerachterstand gezorgd bij een aantal leerlingen. Pedagoog Dirk Van Damme van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) pleit daarom voor een inkorting van de zomervakantie. “De zomervakantie inkorten met twee weken zou een stap vooruit zijn”, aldus Van Damme. Wat denk jij? Moet de zomervakantie in het onderwijs ingekort worden? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.

Dirk Van Damme, OESO-expert:

Van Damme pleit opnieuw voor een inkorting van de zomervakantie. De onderwijs-expert bij OESO wijst erop dat een onderbreking van negen weken op heel wat leerlingen een negatieve impact heeft. Van Damme wil voor alle duidelijkheid niet minder vakantie in het onderwijs, maar wel een betere spreiding van de schoolvakanties.“De zomervakantie terugbrengen naar bijvoorbeeld zes weken, en de kerst- en paasvakantie uitbreiden naar drie: dat zou al een heel interessante stap vooruit zijn”, vertelt Van Damme. “Er is nochtans genoeg wetenschappelijke evidentie dat die twee maanden afwezigheid — zeker bij kwetsbare leerlingen — voor een enorme terugval zorgen op vlak van kennis”.

“Ik vind dat we van deze situatie gebruik moeten maken om die discussie echt ten gronde te voeren”, klinkt het. Hij voegt eraan toe dat België met 9 weken zomervakantie een uitzondering is in Noord-Europa.

Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen:

Boeve reageert niet enthousiast op het voorstel van Van Damme om de zomervakantie in te korten. Volgens Boeve duurt het veel langer dan twee weken om de leerachterstand weg te werken. “We gaan daar een plan voor twee jaar voor nodig hebben. Het is te gemakkelijk om te vermoeden dat een inkorting van de schoolvakantie op dat vlak een effectieve maatregel is: er is nog nooit zoveel onderwijstijd geweest als dit schooljaar, en vooral de leermotivatie is vandaag het probleem”, klinkt het. “Eigenlijk is dit een principiële discussie die je niet als noodmaatregel kunt doorvoeren vanwege de crisis.”

Wouter Duyck, onderwijsexpert (UGent):

“De leerachterstand is al enorm. Onderzoek van onderwijseconoom Kristof De Witte (KU Leuven) wees in juni uit dat de leerachterstand toen al 6 maanden was. Hoe het is, door het verplichte thuisonderwijs in het secundair, weten we nog niet. Maar béter zal het niet zijn. Het ging al lang de verkeerde richting uit: een 15-jarige had er vòòr corona al 9 maanden meer voor nodig om even goed te rekenen als een 15-jarige in 2003. Daarom is elke dag zonder school er één te veel”, verduidelijkt Duyck.

“Terwijl we ons geen extra vakantieweekjes kunnen permitteren. Misschien moet men zich toch al eens beraden om deze verloren week in te halen in juli, en de zomervakantie wat in te korten”, gaat Duyck verder. “Want er zijn toch mogelijkheden genoeg om les te geven? Zeker nu het mooi weer wordt, waarom organiseren scholen zich niet om buiten les te geven? Of geef een week digitaal les.”

Wim Van den Broeck (VUB), ontwikkelingspsycholoog:

“We wéten dat die lange zomervakantie wat de leerachterstand betreft niet gunstig is. Op vlak van leerachterstand en mentaal welbevinden is er letterlijk niks aan te halen wat een verkorting tegenspreekt — integendeel. Heel wat leerlingen uit de lagere sociale klasse zijn bijvoorbeeld net heel blij dat hun school opnieuw opengaat”, zegt Van den Broeck.

“Als die precorona-achterstand er niet al was geweest, zou het nu aanzienlijk makkelijker zijn om de corona-achterstand op te halen. Als je dit wilt rechttrekken, zal je moeten prioriteren. Als we vinden dat taal en wiskunde dé belangrijkste zaken zijn, zal je bij de andere vakken wat moeten geven en nemen, en het tijdrooster aanpassen. Als men dogmatisch blijft zeggen: ‘We komen daar niet aan, want dat is allemaal belangrijk’ en als men blijft vasthouden aan het idee dat alle maatschappelijke problemen door het onderwijs opgelost moeten worden, dan zal er niet veel gebeuren. Dat is mijn grote vrees.”

“De verschillen tussen scholen gaan hierdoor nog groter worden. Want er zullen scholen zijn die veel inspanningen zullen doen om iedereen mee te krijgen en daar ook zullen in slagen. En er zullen andere zijn”, besluit Van den Broeck.

Nancy Libert van de socialistische onderwijsvakbond ACOD:

“Hier kan geen sprake van zijn”, reageert Nancy Libert van de socialistische onderwijsvakbond ACOD. “Het personeel is blijven werken zoals anders ook het geval is, of dat nu fysiek of digitaal is. Ik zou niet weten hoe men dat zou realiseren.”

Geert Noels, econoom:

“Een zomervakantie van twee maanden inkorten om leerachterstand en sociale ongelijkheid te beperken en om te buigen, is geen populisme maar een constructief voorstel”, reageert Noels. “Kunnen we vandaag doen wat een jaar geleden onbespreekbaar was?” Vorig jaar zei Noels al dat een kortere zomervakantie “zwakkere, kansarme, kwetsbare scholieren” helpt om “geen permanente achterstand op te lopen”.

“Twee maanden zomervakantie is echt geen realiteit voor iedereen in onze economie. Degenen die economisch het zwaarst getroffen worden door Covid-19 kennen die parallelle wereld niet”, luidt het nog.

Hans-Willem Snoeck, professor geneeskunde aan de Colmubia University in New York:

“Ik heb in december al voorgesteld om het schooljaar te herschikken. Dat was eenvoudig geweest. Neem een stuk grote vakantie nu, terwijl we de bevolking vaccineren (met vaccinatiepersoneel dat zelf gevaccineerd is, zelfs dat lijkt controversieel om redenen die onbegrijpelijk zijn)”, zei Snoeck eerder al.

“Maak de schade goed door een stuk paasvakantie en een stuk grote vakantie in te nemen. Schaf pedagogische verlofdagen even af. Geef les op woensdagnamiddag”, luidde het. “Kinderen hebben bijna vier maanden vrij per jaar. Geen pedagogische haan die daarnaar kraait. Het is een moordende en cynische houding.”

Kabinet van Ben Weyts, minister van Onderwijs (N-VA):

“Áls je die beslissing neemt, doe je dat niet zomaar van de ene dag op de andere. Zo’n verschuiving heeft impact op de hele samenleving”, luidt de reactie. “Als we daar ooit aan raken, zal er een breed debat aan voorafgaan en moeten we alle regeringen van het land daarbij betrekken.”

En nu is het aan jou. Wat is jouw mening? Laat het weten in de comments onder dit artikel. We bundelen de boeiendste reacties vanavond in een nieuw stuk.