Heel wat schoolboeken zijn al flink verouderd, of bevatten zelfs fouten

Wie ouder dan dertig is, kent ze vast nog wel: tekenfiguurtjes als Plons de gekke kikker, of kinderprogramma's als 'Kameleon' en 'Willem Tell'. Nostalgisch, dat wel, maar je verwacht ze toch niet meer in een rekenschrift voor 10-jarigen van nu. En toch is dat exact wat er gebeurt. In sommige schoolboeken staan de helden van dertig jaar geleden nog steeds leerlingen van nu warm te maken om te leren rekenen. Toeval? Het is jammer genoeg niet het enige voorbeeld. Ook juf Tania (31) uit Sint-Niklaas komt dit soort gedateerde leerinhoud nog vaak tegen. "Voor mijn leerlingen zijn zulke voorbeelden een enorme ver-van-mijn-bedshow, ze verliezen al snel hun motivatie", zegt ze. "Ik probeer dat op te lossen door mopjes te maken of te vertellen hoe die programma's vroeger waren, maar dat helpt niet altijd."