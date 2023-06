GROTE PEILING. Zonder bijles lukt examen niet meer: “De helft van onze klas volgt bijles voor wiskunde”

Politie klopt aan bij 'Gouden Elf': verschil­len­de leden WhatsApp­groep geven gsm vrijwillig af

De politie is donderdagavond bij minstens drie leerkrachten van de ‘Gouden Elf’ - de beruchte chatgroep van Sportschool Hasselt - komen aankloppen. Dat bevestigt hun advocaat Frederic Debuyst. Intussen werd ook een negende leerkracht geschorst. De politie zal hoogstwaarschijnlijk bij alle betrokken leerkrachten langsgaan om hun gsm in beslag te nemen. “Dit is van de pot gerukt”, aldus hun advocaat.