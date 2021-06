Groen wil zorgtoeslag voor studenten met handicap tot ze afstuderen

Contactop­spo­ring met QR-codes aan HOGENT geen succes

19 april Het systeem van contactopsporing aan de hand van QR-codes, dat de hogeschool HOGENT vorig jaar heeft ingevoerd, is geen succes. Te weinig studenten maken nog gebruik van de codes om hun aanwezigheid in een ruimte te registreren. Op die manier is het niet mogelijk om gebruikers die met een besmet persoon in contact zijn gekomen, achteraf te waarschuwen.