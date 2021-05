Groen wil centrale examencommissie bijsturen

Bij de centrale examencommissie schrijven zich elk jaar meer dan 5.000 leerlingen in om hun diploma te halen. Uit het jaarverslag blijkt dat het slaagpercentage voor alle examens in alle richtingen van de derde graad op 60 procent ligt. “De cijfers liggen echter een stuk hoger voor BSO-richtingen (70 procent) ten opzichte van vakken in ASO-richtingen (46 procent) en TSO-richtingen (51 procent)”, weet Meuleman.

Ze bekeek de slaagpercentages meer in detail op basis van cijfers die ze bij minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) opvroeg. “Uit die cijfers blijkt dat de afgelopen vijf jaar voor wiskunde in de derde graad ASO slechts 1 op de 5 leerlingen (20,32 procent) slaagt. Voor de wetenschapsvakken in ASO zijn de slaagcijfers nauwelijks beter: chemie 28 procent, fysica 38 procent en natuurwetenschappen 34 procent. In de derde graad TSO zijn het vooral natuurwetenschappen, biologie en Duits waar leerlingen voor buizen.”

Meuleman pleit er daarom voor dat Weyts herbekijkt hoe de examens afgenomen en verbeterd kunnen worden, vooral voor wetenschappen en wiskunde. Ook moeten leerlingen meer aangemoedigd worden hun examens na afloop in te kijken, vindt ze. Nu doet slechts 15 procent dat.

Meuleman onderstreept dat voor veel leerlingen die zonder diploma de school verlaten de centrale examencommissie “een uitweg, een vangnet en een tweede kans zijn om toch nog een diploma te halen”. Elk kind in het secundair kost Vlaanderen 9.300 euro. “Als we ook maar een fractie van dat geld zouden investeren in een betere begeleiding, meer examinatoren, organiseren van betere feedback na examens en tutoring kunnen de slaagcijfers zeker omhoog.”