Groen wil centrale examencommissie bijsturen, Weyts is tegen: “Niet omdat er veel gebuisden zijn, dat schuld bij examencommissie ligt”

Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) wil dat de examencommissie, waar leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs hun diploma kunnen halen, bijgestuurd wordt. Ze spreekt over een “vangnet met gaten”. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft evenwel geen oren naar de vraag van Groen. “Het is niet omdat er in een bepaalde richting minder geslaagden zijn dat dat te wijten is aan het examen. Het kan ook te maken hebben met de instroom en met de motivatie”, zegt Weyts in een reactie aan Belga.

Bij de centrale examencommissie schrijven zich elk jaar meer dan 5.000 leerlingen in om hun diploma te halen. Uit het jaarverslag blijkt dat het slaagpercentage voor alle examens in alle richtingen van de derde graad op 60 procent ligt. “De cijfers liggen echter een stuk hoger voor BSO-richtingen (70 procent) ten opzichte van vakken in ASO-richtingen (46 procent) en TSO-richtingen (51 procent)”, weet Meuleman.

Wetenschappen en wiskunde

Ze bekeek de slaagpercentages meer in detail op basis van cijfers die ze bij minister van Onderwijs Ben Weyts opvroeg. “Uit die cijfers blijkt dat de afgelopen vijf jaar voor wiskunde in de derde graad ASO slechts 1 op de 5 leerlingen (20,32 procent) slaagt. Voor de wetenschapsvakken in ASO zijn de slaagcijfers nauwelijks beter: chemie 28 procent, fysica 38 procent en natuurwetenschappen 34 procent. In de derde graad TSO zijn het vooral natuurwetenschappen, biologie en Duits waar leerlingen voor buizen.”

Meuleman pleit er daarom voor dat Weyts herbekijkt hoe de examens afgenomen en verbeterd kunnen worden, vooral voor wetenschappen en wiskunde. Ook moeten leerlingen meer aangemoedigd worden hun examens na afloop in te kijken, vindt ze. Nu doet slechts 15 procent dat.

Volledig scherm Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) © BELGA

Meuleman onderstreept dat voor veel leerlingen die zonder diploma de school verlaten de centrale examencommissie “een uitweg, een vangnet, een tweede kans zijn om toch nog een diploma te halen”. Elk kind in het secundair kost Vlaanderen 9.300 euro. “Als we ook maar een fractie van dat geld zouden investeren in een betere begeleiding, meer examinatoren, organiseren van betere feedback na examens en tutoring kunnen de slaagcijfers zeker omhoog.”

‘Geen nieuwe cijfers’

Maar daar gaat Weyts niet op in. “De examencommissie staat onder permanente revisie, dit zijn geen nieuwe cijfers. Ik zie niet in op welke grond we nu zouden moeten ingrijpen”, reageert hij. “Het is niet omdat er in een bepaalde richting minder geslaagden zijn dat dat te wijten is aan het examen. Het kan natuurlijk ook te maken hebben met de instroom en met de motivatie.”

Weyts wijst erop dat de examencommissie een alternatief is voor wie “om welke reden dan ook” niet is kunnen afstuderen in het regulier onderwijs. “Het is en blijft een subsidiair kanaal. Het hoofdkanaal is en blijft nog altijd ons contactonderwijs.”

“Niet ‘vergemakkelijken’”

Weyts’ partijgenoot en parlementslid Koen Daniëls wijst erop dat leerlingen van wie de resultaten in het regulier secundair onderwijs tegenvallen, het soms te gemakkelijk via de examencommissie proberen. “Dat is niet altijd een succes, integendeel. Het beoogde niveau wordt bij de centrale examencommissie onderschat en er is geen begeleiding. Hulp, uitleg en begeleiding zijn er wel in het reguliere onderwijs.”

Het kan voor Daniëls dan ook het doel niet zijn om de examencommissie te ‘vergemakkelijken’. “De centrale examencommissie kan wel een gepaste oplossing bieden voor leerlingen die willen versnellen.”