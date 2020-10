Groen: “Steeds meer leerkrachten met gezondheidsklachten weer voltijds voor klas”

Toen het stelsel in 2015 in voege trad, werd 13 procent van de aanvragen geweigerd, zegt Meuleman. In 2018 ging het over 5 procent. In augustus 2020 is dat maar liefst 24 procent. "Dat zijn mensen die nu stuk voor stuk plots serieus loonverlies lijden en op die manier gedwongen worden om weer voltijds les te geven", aldus Meuleman.

Het parlementslid vraagt zich dan ook af of het hier gaat om besparingen. "Leerkrachten die wel terug aan de slag willen, maar op hun eigen tempo, mogen niet de prijs betalen van een calculerende overheid", zegt ze. "Leerkrachten uit ziekte terugroepen, kan geen oplossing zijn voor het nijpend tekort aan personeel in het onderwijs. Lesgeven is een niet te onderschatte job. Je aandacht verspreiden over een hele klas terwijl je dingen uitlegt, kan alleen als je in topconditie bent.”

“Geen sprake van verstrenging”

Volgens Weyts is er geen sprake van een verstrenging van het systeem. Er wordt volgens hem alleen op een andere manier gecontroleerd door Certimed, dat de controleartsen aanstuurt. "Certimed legde meer nadruk op de voorwaarde dat er effectief geen voltijdse opname van de loopbaan meer te verwachten is. Certimed stelde vanuit de beoordelingen in de afgelopen jaren zelf vast dat er verwarring ontstond bij de controleartsen omwille van feit dat het stelsel jaarlijks opnieuw beoordeeld moet worden. Daardoor ontstond de indruk dat de voorwaarde in verband met de prognose op langdurige termijn minder van belang zou zijn. Op dat punt wordt er sinds 2020 inderdaad meer nadruk gelegd, waardoor het aantal afwijzingen dit jaar gestegen is.”

