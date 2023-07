Groen licht voor tweede luik scholenbouwprogramma 'Scholen van Vlaanderen’

Politiek In tijden van tekort staan 1.453 leerkrach­ten niet voor de klas, maar werken ze voor organisa­ties als Broeder­lijk Delen

Sport Vlaanderen, Broederlijk Delen en Bisdom Hasselt: ze hebben allemaal ‘gedetacheerde’ onderwijzers in dienst. Op de lijst van 181 organisaties duiken nog onverwachte namen op - zelfs Let’s Go Urban vzw deed tot 2020 handig een beroep op het onderwijs. De meesten zitten bij de scholenkoepels en vakbonden. Is dat wel verstandig, nu Vlaanderen worstelt met een groot lerarentekort? “We zitten in een noodsituatie. Alle handen zijn nodig.”