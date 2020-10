Groen hekelt 'oranje light' voor het onderwijs: “Zal nog meer onrust en onveiligheidsgevoel creëren”

Groen is niet tevreden met de beslissingen over het onderwijs . "Deze oranje light legt druk en verantwoordelijkheid bij de scholen, terwijl de minister zichzelf uit de wind zet. Ze zal nog meer onrust en onveiligheidsgevoel creëren", hekelt Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman. Ze pleit voor een verlenging van de herfstvakantie en gedeeltelijk afstandsonderwijs voor de hogere graden.

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) overlegde gisterenavond urenlang met de onderwijskoepels en -vakbonden over maatregelen in de strijd tegen Covid-19. Ze kwamen overeen dat de scholen voltijds open blijven, mits extra maatregelen. Ten laatste tegen de herfstvakantie moeten alle scholen naar code oranje schakelen. Middelbare scholen kunnen indien nodig gebruik maken van afstandsonderwijs voor de tweede en derde graad, bijvoorbeeld indien lokale omstandigheden daarom vragen, maar dan moeten alle leerlingen kunnen bereikt worden.

‘Chaos’

"Als elke school haar eigen beleid voert, werk je chaos in de hand", reageert Groen-parlementslid Meuleman. Pas tegen de herfstvakantie naar code oranje schakelen, vindt ze te laat. "We mogen niet wachten tot de dijken van de zorg en de ziekenhuizen breken. De minister moet verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van zijn 200.000 personeelsleden, de leerkrachten.”

Als het onderwijs overgaat naar oranje, moeten leerlingen gespreid naar school gaan om pieken en samenscholingen aan de schoolpoort, op het openbaar vervoer en tijdens de middagpauze te voorkomen, gaat Meuleman voort. "Directies van middelbare scholen moeten zelf kunnen bepalen hoe dat best werkt voor hen, maar dit moet wel een uniforme Vlaamse beslissing zijn", luidt het.

Dat kan volgens Meuleman met glijdende uren, halve dagen of dag om dag school. Ook in de Waalse maatregel om de herfstvakantie met een week te verlengen voor alle leerlingen ziet ze heil.

Geen fan

Minister Weyts gaf eerder duidelijk aan dat een verlenging van de vakantie voor hem geen issue is. De klassen splitsen, bijvoorbeeld week om week, zorgt volgens hem ook voor extra werk voor de leerkrachten. Bovendien herhaalt hij dat je het beste onderwijs van een leerkracht in de klas krijgt. Weyts merkt ook op dat het virus volgens cijfers van de CLB's, beter onder controle is binnen de schoolmuren. En als je overschakelt naar deeltijdse lessen, zijn de meest kwetsbare leerlingen altijd de dupe, aldus nog de minister.

Volledig scherm Elisabeth Meuleman (Groen). © BELGA

De voornaamste conclusie van de vernieuwde draaiboeken voor het onderwijs, is dat het afstandsonderwijs voor tweede en derde graad middelbaar níet geschrapt wordt. “Meer zelfs, het wordt nog iets soepeler”, zegt Koen Van Kerkhoven van de Christelijke Onderwijscentrale (COC). “Code oranje is nu op een ernstige manier aangepakt, en niet door gewoon over te stappen naar 50 procent thuisonderwijs”, klinkt het.

Quote Er is eigenlijk meer mogelijk dan wat in het vorige plan omschreven werd Koen Van Kerkhoven van de Christelijke Onderwijscentrale

Scholen kunnen starten met afstandsonderwijs als ze daarvoor de steun hebben van het personeel. Bovendien moet dat niet per se in een 50-50-formaat. “De school kan daar voor een eigen format kiezen”, zegt Van Kerkhoven. “Van onze achterban hoorden we dat een systeem met de helft in de klas en de helft thuis verre van ideaal is. Onze mensen kunnen niet op twee plaatsen tegelijk zijn. Het is dan ook een heel belangrijke zaak dat scholen hiermee zelf aan de slag zullen kunnen. Er is dus eigenlijk meer mogelijk dan wat in het vorige plan omschreven werd.”

Maskerplicht

Daarnaast schrijven de nieuwe draaiboeken voor dat alle plaatsen op school veiliger moeten worden. Dat brengt een uitbreiding van de mondmaskerplicht in het secundair mee, voor iedereen, behalve als de anderhalve meter gegarandeerd kan worden. Dat gaat dan om de speelplaats, aan de deuren of in de gangen, maar ook in de leraarskamer. “De virologen hebben aangegeven dat dat een heel grote risicobron is”, zegt Van Kerkhoven.

De gisteren vernieuwde draaiboeken schrijven ook voor dat alle contacten tussen volwassenen binnen een school moeten op afstand gebeuren, en dus niet meer in fysieke aanwezigheid. “Dat gaat dan om klassenraden, oudercontacten en personeelsvergaderingen”, zegt Van Kerkhoven. “Vanwege de veiligheid, maar scholen moeten ook zelf het voorbeeld geven. Hier en daar is een uitzondering wel mogelijk, maar structureel moeten zulke contacten op afstand.”