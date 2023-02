Groen bezorgd over toenemend aantal geschorste leerlingen: verdubbeling van definitieve uitsluitingen

KU Leuven greep niet in na melding van verkrach­ting door prof

De KU Leuven was in 2016 meteen na de feiten op de hoogte dat een Limburgse professor pedagogie een studente verkracht had, maar greep niet in. Zelfs na de officiële klacht in 2018 bleef de prof nog maanden aan de slag en mocht hij het academiejaar afwerken. "Een doofpotoperatie van de unief", zeggen verschillende bronnen. Dat schrijven Het Belang van Limburg, Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad zaterdag. De professor werd afgelopen donderdag veroordeeld.

22 oktober