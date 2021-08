‘Gratis’ Vlaamse laptop kan ouders ruim 500 euro kosten

Averbode Uitgeverij Averbode geeft 3.000 Vlaamse scholen digitaal alterna­tief voor papieren invulboe­ken

25 juni Uitgeverij Averbode lanceert vrijdag 25 juni het digitaal platform ‘Disco’ voor scholen in het basis- en secundair onderwijs. Daarop zal alle lesmateriaal voor in de klas online beschikbaar zijn. Leerlingen kunnen er aan de slag in een oefenbibliotheek via hun laptop, smartphone of tablet. Voor leerkrachten is er een digitale kluis waar ze al hun lesmateriaal bewaren. Het platform zorgt ervoor dat elk kind op zijn eigen tempo en niveau kan leren via online spelletjes en oefeningen, en tegelijk ook ict-vaardigheden verwerft. Uitgeverij Averbode wil met Disco 3.000 Vlaamse scholen een alternatief bieden voor de papieren invulboeken die ze nu nog gebruiken.