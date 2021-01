GO!-baas Raymonda Verdyck gaat met pensioen, Vlaamse regering zoekt opvolger

Na een carrière als leerkracht zedenleer ging Raymonda Verdyck in 1994 aan de slag bij het ministerie van Onderwijs. Daar was ze onder meer verantwoordelijk voor de Studietoelagen en voor het Begeleid Individueel Studeren.

In 2007 werd ze waarnemend administrateur-generaal bij het onderwijsdienstencentrum hoger en volwassenenonderwijs. Een jaar later ruilde ze die functie in voor die van administrateur-generaal bij Toerisme Vlaanderen.