Gemeenschapsonderwijs sluit kleuterscholen, Katholiek Onderwijs adviseert hetzelfde

Het Gemeenschapsonderwijs heeft beslist om al zijn kleuterscholen te sluiten. Ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen adviseert haar kleuter- en basisscholen om volgende week ook de lessen in het kleuteronderwijs te schorsen. OVSG, de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten, doet dan weer “een warme oproep om voor zover het mogelijk is toch het kleuteronderwijs open te houden, in te zetten op kwetsbare kleuters en de druk bij jonge ouders enigszins te verminderen”.

Woensdag besliste het Overlegcomité in het kader van de “paaspauze” dat de scholen volgende week al dicht gaan, vanaf maandag 29 maart. Dit in plaats van bij de start van de paasvakantie op maandag 5 april, en dat zowel in het lager als in het secundair onderwijs. Het kleuteronderwijs en de kinderopvang zouden wel open blijven.

Lees ook PREMIUM Wat als je kind niet naar school mag? Deze praktische én financiële opties heb je als werkende ouder

Wel of niet

Donderdag volgde een dag vol onduidelijkheid. In Wallonië werd beslist om vanaf maandag ook de kleuterscholen te sluiten, samen met het lager en secundair onderwijs. De kleuters in Vlaanderen zouden volgende week in principe wél naar school kunnen gaan: de scholen hier mochten volgens minister-president Jan Jambon (N-VA) zelf de keuze maken.

Partijgenoot en minister van Onderwijs Ben Weyts riep de kleuterscholen op om open te blijven indien mogelijk, al vroeg hij ouders wel om hun kleuters indien mogelijk thuis te houden. De tegenstrijdige communicatie zorgde op heel wat kleuterscholen voor verwarring en onrust.

Volledig scherm © Photo News

Sluiting

Het Gemeenschapsonderwijs hakte donderdagavond zelf de knoop door. Het GO! beslist om al zijn kleuterscholen volgende week te sluiten.

“Omwille van de vele vragen naar duidelijkheid en vooral vanuit de grote bezorgdheid om zijn personeel heeft het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, in overleg met zijn scholengroepen, beslist om alle kleuterscholen volgende week te sluiten”, zo klinkt het in een persbericht. “Er wordt wel, eventueel in samenwerking met partners zoals de lokale besturen, noodopvang georganiseerd.”

“Voor leraren betekent dit geen extra week vakantie. Zij benutten de komende week om te werken aan remediëringsplannen, om didactisch materiaal uit te werken en om de lesweken na de paasvakantie voor te bereiden”, zo gaat het bericht verder.

Bezorgdheden

“Het bracht ongelofelijk veel bezorgdheden, ongerustheden en vraagstukken met zich mee”, zegt GO!-afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck bij HLN LIVE over de situatie. “De draagkracht en haalbaarheid begon voor onze mensen heel zwaar te wegen. Daarom hebben wij in overleg deze beslissing genomen om het voor iedereen duidelijk te stellen. Wij blijven onze maatschappelijke opdracht opnemen, we voorzien uiteraard in noodopvang.”

“Het zijn heel moeilijke tijden geweest voor iedereen”, antwoordt Verdyck op de vraag of de politiek dit niet zelf had moeten beslissen, in plaats van onzekerheid te creëren? “Het had comfortabeler geweest als we eenduidige richtlijnen hadden gehad. Maar we zijn allemaal gepakt door snelheden... Wij hebben nu onze verantwoordelijkheid genomen.”

Quote We worden geconfron­teerd met een lawine van vragen, twijfels en frustra­ties.

Advies

De raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen adviseert haar kleuter- en basisscholen om volgende week ook de lessen in het kleuteronderwijs te schorsen, en zo kwaliteitsvol mogelijke opvang te organiseren voor leerlingen in het basisonderwijs die niet thuis kunnen worden opgevangen. Dat zegt KOV op haar beurt in een persbericht donderdagavond.

“We worden geconfronteerd met een lawine van vragen, twijfels en frustraties. Scholen maken eigen keuzes, maar verwachten wel duidelijk advies”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

“Na overleg met onze schooldirecteurs adviseren we onze basisscholen om ook de lessen in het kleuteronderwijs te schorsen, maar tegelijk zo goed mogelijk opvang te organiseren uit solidariteit met de rest van de samenleving. Die beslissing nemen we met de grootste zorg voor onze leerlingen, onze personeelsleden en ook de ouders die met moeilijke omstandigheden worden geconfronteerd.”

“De beslissing om de kleuterscholen open te houden, kon woensdagavond al meteen op veel onbegrip rekenen”, legt Boeve uit aan HLN LIVE. “Als we contacten willen vermijden, dan is de kleuterschool ook een plaats waar heel veel contacten zijn. Toen we vandaag hoorden dat scholen zelf konden beslissen, wilden we niet een verhaal van één school wel en de andere niet. De algemene afspraak is nu dat we de lessen schorsen in het kleuteronderwijs, maar dat we ons tegelijk engageren om kwaliteitsvolle opvang te voorzien voor die leerlingen die het nodig hebben.”

“Redelijke oplossing”

De OVSG zegt te begrijpen dat de beslissingen van de laatste dagen veel stress en emoties teweegbrachten, en heeft begrip voor scholen die omwille van hun lokale context of een groot aantal besmettingen hun kleuterschool moeten sluiten. “Maar als OVSG doen we een warme oproep om voor zover het mogelijk is toch het kleuteronderwijs open te houden, in te zetten op kwetsbare kleuters en de druk bij jonge ouders enigszins te verminderen”, zegt algemeen directeur Patriek Delbaere. “Het gaat niet alleen over al dan niet de school openhouden, maar ook over schouder aan schouder onze verantwoordelijkheid opnemen om de ziekte terug te dringen die veel leed berokkent.”

Volgens Delbaere moet het stedelijk en gemeentelijk onderwijs een brede maatschappelijke rol opnemen, en daarom vraagt OVSG aan de scholen om zowel in het kleuter- als het lager onderwijs open te blijven voor die kinderen en ouders die ondanks al hun inspanningen geen opvang kunnen organiseren. “Als iedereen zijn steentje bijdraagt zal deze week snel voorbij zijn en kan iedereen in paasvakantie gaan in de hoop dat we na de vakantie de schoolpoorten voor iedereen kunnen openzetten”, klinkt het.