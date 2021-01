"Geen verlies van leerkrediet of studietoelagen na coronasemester", verzekert Weyts

Onze opinie. Als voetbal­lers op het veld kunnen staan dankzij een wekelijkse coronatest, moet dat ook voor leerkrach­ten kunnen

28 januari Is Ben Weyts (N-VA) zich tot op het bot aan het wapenen nu de roep voor een sluiting van de scholen weer klinkt? Geef toe: rillingen lopen over de rug. Flashbacks naar die eerste lockdown doen huiveren. Hoe zwaar, slopend en moedeloos deze tweede lockdown ook aanvoelt, hij staat in schril contrast met de eerste sluiting van maart. Want de scholen zijn (grotendeels) open. Maar kijk: de schoolstrijd is terug.