Gedaan met de ‘eeuwige student’: geen toegang tot derde jaar zonder volledig afgerond eerste jaar

Facon: “Zeker kwetsbaren zullen in privésfeer contacten wat meer moeten beperken”

Volgens coronacommissaris Pedro Facon zullen we ook in de privésfeer de contacten wat moeten beperken om de herfstgolf terug te dringen. Dat is zeker zo voor ouderen en andere kwetsbare personen, zei hij in De Ochtend op Radio 1.

27 oktober