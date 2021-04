Gaan de scholen nu nooit meer dicht? Minister Weyts (N-VA) reageert: “Ik ga ervan uit dat dit een beslissing is tot einde van schooljaar”

Het zijn de scholen die beslissen of alle leerlingen effectief voltijds terugkomen. Zij krijgen zelf de keuze of dat überhaupt haalbaar is. Niet alle scholen zien dat zitten. Het worden immers opnieuw volle gangen en speelplaatsen, terwijl alles coronaveilig moet blijven. “De scholen en leerkrachten hebben bewezen dat ze heel verantwoordelijk en creatief aan de slag kunnen. We geven hen ook het vertrouwen om hun werkwijze aan te passen aan de lokale omstandigheden”, verklaart de minister.

Al die leerlingen moeten natuurlijk ook op een coronaveilige manier op school geraken. De capaciteit bij De Lijn is ongelofelijk verhoogd, maakt de minister zich sterk. “We doen wel de oproep om zich te voorzien van eigen vervoer, maar we weten ook dat dat niet voor alle leerlingen mogelijk is.”

We pakken natuurlijk een risico. Er is heel wat discussie over geweest tot op de dag van vandaag.

Of de scholen nu nooit meer gaan dichtgaan? Daar laat Weyts het antwoord in het midden. “We pakken natuurlijk een risico. Er is heel wat discussie over geweest tot op de dag van vandaag. En bij dergelijke discussie moet je altijd het voordeel van de twijfel geven aan jongeren. Ik ga ervan uit dat dit een beslissing is tot het einde van het schooljaar.”