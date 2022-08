Extra budget voor leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs: “maximaal 90 minuten op de bus”

Met de start van het nieuwe schooljaar hervat donderdag ook het leerlingenvervoer voor kinderen van het buitengewoon onderwijs. Meer dan 34.000 leerlingen zijn ingeschreven om per bus of taxi van en naar school te reizen. “Voor 96 procent van hen zal een enkele rit maximaal negentig minuten duren”, zo zeiden Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) en Ann Schoubs, de directeur-generaal van openbaarvervoermaatschappij De Lijn, dinsdag tijdens een persconferentie.

De problematiek van het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs kwam vorig schooljaar uitgebreid in de aandacht, met schrijnende verhalen van kinderen - vaak met extra zorgnoden - die urenlang op de bus moesten zitten van en naar school. Ruim 5.000 leerlingen in Vlaanderen bleken langer dan negentig minuten (enkele rit) onderweg te zijn. Met extra budget kon in de loop van het schooljaar de situatie voor zowat 4.000 leerlingen verbeterd worden door extra bussen en ook taxi’s in te zetten.

Extra budget

Voor het schooljaar 2022-2023 is een extra budget van 26,6 miljoen euro vrijgemaakt. Er zullen elke dag zowat 2.060 ritten plaatsvinden (1.920 met bussen en 140 met taxi’s) om 34.000 leerlingen uit het buitengewoon onderwijs ‘s ochtends naar school te brengen en na schooltijd weer naar huis.

Vlaams minister Peeters maakt zich sterk dat “voor 96 procent van de leerlingen een enkele rit maximaal 90 minuten zal duren”. Dat betekent echter ook dat een 1.300-tal leerlingen in Vlaanderen toch nog meer dan anderhalf uur onderweg zullen zijn. Maar de echte excessen zijn wel weggewerkt, nuanceert De Lijn-topvrouw Schoubs. Zo zal voor een duizendtal leerlingen van die laatste groep de rittijd tussen 90 en 110 minuten zitten. En soms is een oplossing niet mogelijk: bijvoorbeeld voor een leerling voor wie de dichtsbijzijnde school voor zijn of haar specifieke noden te veraf ligt.

Puzzelwerk

“Het is een complexe puzzel, waarbij scholen, ouders, busbedrijven en planners van De Lijn betrokken zijn, om tot maatwerk te komen voor elke leerling”, zo klonk het. Want bij elke aanvraag om vervoer komt er een heel proces op gang, waarbij planners nagaan of de leerling kan worden toegevoegd aan een bestaande rit zonder dat de rittijd boven de 90 minuten stijgt voor inzittenden. Anders moet er gekeken worden naar een extra rit met een extra voertuig, waarvoor dan weer een overheidsopdracht moet worden uitgeschreven.

Van 135 naar 50 minuten

Een van die planners is Hatice Ozkan, bij De Lijn in Limburg verantwoordelijk voor de rittenplanning van 27 scholen. Zij gaf het voorbeeld van een vijfjarig meisje dat vorig schooljaar 135 minuten onderweg was van school naar huis. Dankzij extra geld konden de busritten voor het kleuter- en lager onderwijs losgekoppeld worden van die voor het middelbaar in de bewuste school. Daardoor moet het meisje dit schooljaar niet langer veertig minuten wachten tot de schooldag in het middelbaar eindigt, maar kan ze meteen naar huis vertrekken. Ze zal na een rit van 50 minuten om 16.20 uur thuis zijn, in plaats van om 18.15 uur vorig jaar. “Als je de reistijd van kinderen onder 90 minuten krijgt, is de planning geslaagd”, aldus Ozkan.

Ook nu nog komen er aanvragen binnen, omdat kinderen nog van school veranderen, op- en afstapplaatsen nog wijzigen ... De Lijn zal na elke vakantieperiode tijdens het schooljaar nog aanpassingen doorvoeren.